Zakmes

Al tijden zat ik te uttelen met mijn oude zakmes. Deze rammelde aan alle kanten. Dit begon me onderhand mateloos te irrteren. Ik heb dus de knoop maar doorgehakt en een kwalitatief goed zakmes gekocht. Het is v/h merk Buck. Voor de ge-interesseerden: het is is Buck Bantam BLW. Hier zat wel een prijskaartje aan. Maar zoals met alles; kwaliteit moet je betalen Het enige nadeel vind ik dat dit zakmes een uitstraling heeft met een hoog "Rambo" gehalte.