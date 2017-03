Hoofddeksel (army cap)







Een van mijn zichtbare afwijkingen :-) is het dragen van hoofddeksels. En dan met name de hoeden van het merk Tilley. Nu heb ik een tijd geleden van dit merk een zogenaamde "armycap" (zie afbeelding 1) gekocht. Deze is van hennep. In een vlaag van onbeheerste hebberigheid heb ik deze aangeschaft. Ik heb deze gelijk gepast (zie afbeelding 2). Hopelijk staat deze mij een beetje en krijgen jullie géén oogletsel als jullie die afbeeldingen zien.

groet,

Hans