Welke Browser?

Mijn laptop "draait" op dit moment op EDGE. Maar deze begint nu kuren te vertonen. Ben dus toe aan een andere browser. Maar welke? Iedere browser vind van zichzelf natuurlijk dat hij de beste is. En ik ben een dusdanige digibeet dat ik het overzicht in deze ben kwijtheraakt. Plus dat ik chronisch onzeker en onhandig ben in het installeren van nieuwe zaken op mijn laptop. Na veel wikken en wegenheb ik nu de keuze tussen Google Chrome en Firefox. Van Google wordt gezegd dat zij je gegevens en surfgedrag voor een appel en .n ei verkopeen. En Firefos zou bekend staan dat zij een giga hoeveelheid mappen heeft welke allemaal op het scherm zouden verschijnen. Ik zit met mijn handen in mijn weinige haar en twijfel mateloos. Laat staan dat ik als een berg tegenop zie omeen en ander te installeren. HELP

Hans