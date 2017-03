Laptop perikelen







Een paar dagen geleden had ik onnadenkend op een aantal verkeerde knoppen van mijn laptop geklikt. Met als gevolg dat mijn lappie helemaal "overhoop" lag. Omdat ik niet wist hoe dit op te lossen de hulp van Student aan Huis ingeroepen. De jongeman had een en ander heel snel opgelost en ik geneerde me wel. Maar ik bedacht me ook: "Het is goed dat ik 60+ ben dan kan ik mijn stommiteiten achter mijn leeftijd verbergen" :-)