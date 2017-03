Wenskaarten

gOndanks dat het onderwerp van de opdracht van de week mij wel lag had ik vandaag géén tijd om mee te doen. Ik ben de hele dag in de weer geweest om een aanvraag in te dienen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten. Dergelijke zaken gaan mij NIET in de koude kleren zitten en ik raak hiervan altijd erg overstuur



Hans