Maria

Een tijdje geleden kwam dit Mariabeeldje op mijn weg. Deze is ongeveer 12 tot 13 cm hoog en is van olijfhout. Door zijn/haar eenvoud spreekt mij dit erg aan. En opeens realiseerde ik me dat de bijbelse figuur van Maria meer voor mij betekent dan dat ik voor mezelf wil(de) toegeven.

Hans