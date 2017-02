hebberigheid

In een vlaag van onbeheerste hebberigheid heb ik op de site van Unicef 2 setjes wenskaarten gekocht. Eigenlijk heb ik voldoende mooie wenskaarten maar ik kon het niet laten. Als (slap) excuus voer ik aan dat ik hierdoor een goed doel steunen dat ik mezelf een plezier doe om mooie kaarten te versturen. Want het is genoegzaam bekend dat ik het leuk vind om kaartjes te sturen en te ontvangen