Aandacht

In 1ste instantie vond ik de spreuk op de afbeelding erg mooi. Maar toen ik er over na zat te denken begon ik zo mijn twijfels te krijgen. Geef je aandacht aan mensen omdat je oprecht ge-intereseerd bet in mensen. Of geef je aandacht aan mensen om zelf niet vergeten te worden. Als je met oprechte bedoelingen aandacht aan mensen geeft is vaak (soms) het positieve neveneffect dat er ook aan jou gedacht wordt. Maar als je aandacht besteedt om zelf niet vergeten te worden dan vraag ik me af of deze aandacht wel oprecht is. Ik vraag me dan af of het laatste niet een verkapte vorm van egoïsme is.

Hans