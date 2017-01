Marianne 23 jan 2017 21:22 'Feest'dagen zijn voor mij ook jaar na jaar een hobbel, kan het me eigenlijk niet anders herinneren. Verplicht feesten omdat het een of andere datum is, mij ligt dat niet. Leve het gewone, Hans! Met of zonder kaarten.. al vond ik jouw bloemenkaar wel heerlijk hoopvol- richting lente!