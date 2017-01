Luxe/overdaad







Vanmorgen even boodschappen gedaan in de locale supermarkt. En opeens bedacht ik me in wat voor een luxe samenleving we eigelijk leven. Ik zag er een halve stellingwand vol met katten - en honden voer. En minstens zoveel koffie en thee soorten. In ontwikkelingslanden eten "ze" honden en katten om niet dood te gaan van de honger en hier in het rijke Nederland een giga hoeveelheid voer om die beesten in leven te houden. En een tig aantal soortenkoffie en thee. Je kunt toch maar 1 (één) soort tegelijk drinken?!

Ik moest het toch even kwijt